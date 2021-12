Nikita Mazepin acostumbra a llamar la atención con sus declaraciones. Preguntado sobre qué nota se pondría en este 2021, el ruso tiene claro que su rendimiento ha sido de notable.

Así lo ha explicado en declaraciones que recoge 'Motorsport': "Terminé el instituto hace cuatro años y esa fue la última vez que me pusieron notas, y la verdad es que no lo echo mucho de menos. Nunca creo que deban ponerme un cinco porque el cinco es la excelencia, y no sé lo que es la excelencia. Hoy puede ser excelente, pero mañana me doy cuenta de que puedo hacer algo más".

"Así que un cuatro es lo máximo que puedo ponerme a mí mismo. Así que supongo que un cuatro por aguantar, porque los tiempos han sido realmente duros este año en ciertos momentos. Probablemente un tres por la adaptación, porque ese no fue mi punto fuerte y sigo mejorando en ello", detalla el joven de Haas.

Reconoce Mazepin algunos "errores", pero eso no le detiene: "También cometí algunos errores, como en la carrera de Bahréin y en otros eventos en los que sentí que no tuve un buen rendimiento o no me esforcé demasiado y al final se me escapó mi tiempo como en Brasil, cuando creo que teníamos la oportunidad de superar a Williams o de entrar en la Q2. Esos fueron los momentos bajos, pero los momentos altos son... muchas carreras. Hice una buena carrera en Silverstone, en Brasil y en México".

El ruso ha terminado el año en último lugar de la parrilla por detrás de su compañero de equipo, Mick Schumacher. Cero puntos para los dos Haas, pero con el alemán por delante al terminar decimocuarto en Bakú, su mejor posición.

Incluso por detrás de Robert Kubica, que ha corrido dos carreras en Alfa Romeo en sustitución de Kimi Raikkonen. Por números no parece el mejor año de Mazepin, pero él, ya saben, se pone un notable.