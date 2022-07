Nelson Piquet llamó ''negrito'' a Lewis Hamilton mientras el brasileño hablaba de la acción que el piloto británico y Max Verstappen tuvieron el año pasado en Silverstone, donde el de Red Bull acabó en el hospital. Estos comentarios no han pasado por alto para la justicia brasileña y ahora Piquet tendrá que rendir cuentas ante un juzgado.

Estos comentarios fueron hechos en noviembre del año pasado, pero salieron a la luz en la previa del Gran Premio de Gran Bretaña de este año.

Varias asociaciones brasileñas que defienden los derechos de las minorías raciales y los homosexuales interpusieron una demanda contra Nelson Piquet por sus comentarios racistas a Lewis Hamilton.

La denuncia ha sido aceptada por el Tribunal de Justicia de Brasil y se reclama una indemnización de casi dos millones de euros, que irían destinados a organizaciones que defienden los derechos de la población negra y los colectivos LGTB+.

El juez le ha dado 15 días a Piquet para dar su versión sobre este tema tan comentado. Fue tal la repercusión que en ese mismo Gran Premio en Silverstone, se le impidió acceder al 'paddock', mientras que el British Racing Driver's Club le suspendió indefinidamente como miembro de honor.

Piquet: ''Lo que dije fue una palabra muy suave''

El tres veces campeón del mundo de Fórmula 1, en declaraciones para 'Motorsport Magazine', ha dicho lo siguiente: ''Todo esto es basura, yo no soy racista. Lo que dije es una palabra muy suave, incluso la usamos para algunos de nuestros amigos blancos'', explica. ''No he dicho nada, nada malo'', insiste.

Piquet ha acusado incluso ha atacado a la prensa brasileña por decir que están usando su caso para atacar al presidente del país, Jair Bolsonaro: ''Soy alguien cercano al presidente Bolsonaro, que creo que es muy bueno para el país, pero la prensa de Brasil es muy crítica con él, así que me desacreditan para salpicarle también a él'', explica.

Para finalizar, el brasileño le quita hierro al asunto: ''Un año después han salido con esa entrevista y, aunque tengo que reconocer que me ha causado problemas, realmente no me importa'', concluye.