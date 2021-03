Si hace unos días rememoraba el debut de Fernando Alonso en el 'Gran Circo' con Minardi F1, Gian Carlo Minardi ha vuelto a tomar la palabra, pero esta vez para valorar la llegada de Carlos Sainz a Ferrari.

El madrileño compartirá garaje con el monegasco Charles Leclerc con el objetivo de devolver a Ferrari a su sitio en la parrilla, lugar que dejó vacante en 2020 con una paupérrima temporada de Sebastian Vettel y una sanción oculta de la FIA que lastró al 'Cavallino Rampante' durante toda la temporada.

El mentor de Fernando Alonso en la Fórmula 1 ha mostrado sin tapujos su gusto por Sainz, afirmando que, a pesar de no haber ganado el título, tiene cualidades dignas de un campeón.

"A mí siempre me gustó Carlos. Hace años que lo veo y ya me gustaba lo que veía en el box. Es cierto que en un piloto es importante el tiempo por vuelta, pero también lo es cómo se comporta, cómo habla, cómo está con el equipo. Le he seguido y siempre me ha dado señales positivas y creo que Ferrari hizo una elección correcta", ha explicado Gian Carlo Minardi.

A su vez, el exdirigente ha apuntado que hubiera ejecutado mucho antes su fichaje: "Creo que llevará toda la experiencia que ha logrado, sobre todo, en el último año. Es un piloto rápido, que es fiable. Es un piloto que cuando habla sabe lo que dice. Aunque no haya ganado, de donde ha salido siempre lo ha hecho con la cabeza alta. Ya lleva así años. Es un piloto que yo habría fichado mucho antes para Ferrari. Le deseo muy buena suerte".

De este modo, cree que el periplo de Sainz en Ferrari será muy fructífero, sobre todo a partir de 2022, año en el que se implementará el cambio normativo.

"Está claro que Ferrari tendrá que trabajar mucho porque la temporada 2020 fue la peor campaña para el equipo de Maranello. Con lo que no lo tendrán fácil en 2021. Se puede esperar algo mejor en 2022. De todos modos, Carlos ya ha demostrado su valor, ha hecho carreras óptimas en todos los equipos en los que ha estado. Siempre ha optimizado su relación con el coche. Confío mucho en el trabajo que hará. Aplaudo desde ya esta combinación Sainz-Ferrari", ha zanjado Gian Carlo.