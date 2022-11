Pierre Gasly será piloto de Alpine a partir del curso que viene. Compartirá box con Esteban Ocon. Dos franceses en un equipo francés... aunque la relación entre ambos está muy lejos de ser de amistad. De hecho, hace años que existe mucha tensión entre ellos.

Pero eso no ha preocupado a Alpine. La escudería sí está preocupada por la licencia de Gasly, que está al límite. Está a solo dos puntos de ser suspendido... y quedan dos carreras para finalizar la temporada de Fórmula 1.

Otmar Szafnauer, jefe de Alpine, ha hablado sobre ello en el Gran Premio de México. "Tendrá que ser más cuidadoso...", ha expresado el rumano. Porque Gasly podría ser sancionada ya pilotando el Alpine.

Fue sancionado con un punto de la licencia por un incidente con Lance Stroll. Suma diez puntos de penalización. A dos de la suspensión. Demasiado cerca teniendo en cuenta que todavía quedan las pruebas de Brasil y de Abu Dabi.

Sin embargo, hay una fecha en la que se eliminarán esos puntos de sanción: será en mayo del año que viene, cuando ya se hayan disputado nueve pruebas del futuro mundial. Esto quiere decir que Gasly correrá once carreras con un margen mínimo de sólo dos puntos.

¿Cómo será Alpine en 2023?

La realidad es que el presente año ha sido desastroso para los galos. Sobre todo en el caso de Fernando Alonso, que no para de acumular problemas técnicos en su coche.

Laurent Rossi, CEO de Alpine, habló de las jerarquías: "No habrá jerarquía. No hay ninguna ahora con Alonso y Ocon. Ahora no hay diferencias de raza entre Gasly y Ocon, son iguales".

"Ahora son maduros o eso espero. Quieren hacer algo bonito juntos. Puedes hacer cualquier cosa a los 15, pero a los 26 es momento de ser serio. Posiblemente es uno de sus últimos grandes contratos porque las trayectorias comienzan pronto ahora", detalla.