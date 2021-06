Desde el año 2019, Mick Schumacher pertenece a la academia de pilotos de Ferrari. Todo apuntaba a que su comienzo en la Fórmula 1 podría pasar por Alfa Romeo para terminar en Maranello, pero los planes cambiaron.

Ahora los rumores vuelven a sonar con fuerza: Mick podría ser el sustituto de Kimi Raikkonen en Alfa Romeo. Así lo apuntan varios medios alemanes. Y el joven piloto se ha pronunciado sobre ello.

"Realmente no pienso en lo que pasará el año que viene, ya veremos cómo va todo...", ha afirmado en declaraciones a la agencia 'GMM'. Unas palabras en las que, a pesar de no aclarar nada, llama la atención que no descarte esta opción o afirme continuar en Haas, el peor equipo de la actual parrilla del 'Gran Circo'.

Mick está 'sobreviviendo' en su primer año sobre el asfalto. Con un Haas que está lejos de ser competitivo, ha logrado mantenerse siempre por delante de su compañero de equipo, el ruso Nikita Mazepin.

Hijo del mítico Michael Schumacher, siete veces campeón del mundo, muchos ojos observan al joven Mick, llamado a grandes cosas en la competición. Sin embargo, eso todavía queda lejos. El alemán es consciente de que sus primeros años deben ser de aprendizaje.