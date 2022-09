Mick Schumacher se encuentra 15º en la clasificación del Mundial de Fórmula 1 con 12 puntos a falta de seis carreras por disputarse. El joven piloto alemán, con Kevin Magnussen como compañero de equipo y un Haas un tanto más competitivo, ha mejorado sus prestaciones tras su temporada de 'rookie' junto a Nikita Mazepin y ya se discute qué hará el próximo año.

Si abandona Haas, Alpine y Williams se predisponen como las opciones más realistas, mientras que la bala de Alfa Romeo seguiría guardada por su vinculación a la academia de Ferrari.

Analizando su rendimiento, Ross Brawn, director deportivo de Fórmula 1, cree que se ha ganado la oportunidad de seguir en el 'Gran Circo'.

"Mick ha mejorado mucho este año, tiene una muy buena referencia como compañero de equipo en Kevin Magnussen y ahora está en una encrucijada importante en su carrera. Sin lugar a dudas, se ha ganado seguir dando pasos en su carrera en la élite. Y luego ya se le valorará", ha explicado en declaraciones a 'F1-insider'.

A su vez, el jefe de BrawnGP en 2009 ha comparado al teutón con su padre, el histórico Michael Schumacher: "Es diferente a su padre, que estuvo inmediatamente en lo más alto. Mick es de combustión lenta, pero al final también ha ganado títulos en las categorías júniors. Mick atesora mucho talento, ha heredado al 100% la ética de trabajo de su padre y le veo muy capacitado para mejorar. Eso es fundamental".

Eso sí, Brawn considera que Mick tiene un 'hándicap' en comparación a Verstappen: "La gran ventaja de Max sobre Mick es que su padre (Jos) también fue un héroe en los Países Bajos, pero no ganó y no fue siete veces campeón del mundo y no es un ícono como Michael en Alemania".