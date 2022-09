Alpine ya se ha dejado de medias tintas y ha hablado claro de la no renovación de Fernando Alonso y su consiguiente salida a Aston Martin de cara a la próxima temporada.

Lo ha hecho en palabras de Laurent Rossi, CEO de Alpine, que ha explicado que el equipo no pudo aceptar las condiciones del bicampeón del mundo de Fórmula 1 para renovar ya que hubiera sido una decisión "irracional" y "arriesgada".

"No pudimos comprometernos para más de dos años porque con Piastri teníamos una opción de más de tres años. A largo plazo, siempre tuvimos claro que teníamos que centrarnos en el futuro y el futuro se llamaba Oscar", ha señalado en declaraciones a 'Auto Motor und Sport'.

"Le ofrecimos a Fernando lo máximo que pudimos. Eso era un contrato de un año más uno. Queríamos mantener al hombre del presente y asegurar al hombre del futuro", ha añadido.

De hecho, reconoce que el asturiano llegó a "molestarse" con la postura de Alpine: "Tiene 41 años. En dos años cumplirá 43 años. La caída puede venir de un año a otro a esta edad. Soy responsable de más de 3.000 empleados en Alpine y Luca de Meo más de 240.000 en Renault. No podemos tomar decisiones irracionales que conllevan riesgos. No habría tenido que molestarle la oferta de un año más opción a otro".

Eso sí, asegura que desde el equipo no están "resentidos" con él: "Si hubiera rendido de la misma manera en el primer año que hoy, habríamos tirado de la opción. Él lo sabía. Sólo puedo suponer que recibió una oferta en otro lugar en mejores términos y decidió hacerlo. Estamos tristes por esto, pero no resentidos. Es su derecho elegir otra cosa. Separamos nuestros caminos por un futuro mejor y sabemos que Fernando hará todo lo posible hasta el final de la temporada".

"No podíamos darle a Fernando lo que quería. El contrato uno más uno que le ofrecimos era prácticamente el mismo que firmó con nosotros hace dos años. Por eso ha dicho con razón que era cuestión de cinco minutos llegar a una conclusión. Más de dos años no serían responsables por nuestra parte", afirma.

Seguidamente, Rossi ha vuelto a deslizar que a Alonso no le queda mucho tiempo en F1: "¿Crees que dos o tres años marcan una gran diferencia para él? Ahora se marchará a un equipo de carreras que es noveno en el Campeonato del Mundo. Eso significa reconstruir el trabajo que ya ha hecho con nosotros. Alpine sin duda habría sido el menor riesgo para él en términos deportivos. El tiempo de Fernando también es limitado".

Otro tema que ha señalado el CEO de Alpine es el alto sueldo de Fernando: "También hay otras cosas en juego que no podríamos ofrecerle a Fernando. No puedo poner el listón arbitrariamente alto. Pedimos sacrificios a nuestros empleados en las fábricas. No podemos exagerar en la Fórmula 1".

"La Fórmula 1 no es un juguete para nosotros, sino un negocio. Nos hubiera gustado continuar con Fernando. Es el mejor campeón que ha pilotado para Renault pero al final acordamos que no estábamos de acuerdo. Sin malas palabras, sin dar un portazo", ha zanjado Laurent Rossi, dando 'portazo' a la polémica con la salida de Alonso a Aston Martin.