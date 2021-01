James Allison, el Adrian Newey de Mercedes desde 2017, ha realizado unas cuanto menos curiosas declaraciones en 'Auto Motor und Sport'. El director técnico de los alemanes ha invitado al resto de equipos a copiar el concepto de su coche y a seguir el camino de Racing Point, escudería que, para él, "merece un gran reconocimiento".

"Tuvieron el valor de cambiar de concepto. Si el resto no nos copia es porque los medios dicen que Red Bull tiene el mejor chasis, así que siguen ese camino", dice Allison.

Y eso que, ciertamente, el Mercedes funciona bien en todos los circuitos: "Nuestro coche vuela. Todos creían que era por su motor, pero aerodinámicamente es un monoplaza buenísimo".

"Han elegido un camino, copien o no a Newey, pero no cambian cosas en sus coches porque es más fácil no hacerlo. Por ejemplo, nuestra distancia entre ejes, que hace que el coche sea 4 kilos más pesado que los coches más cortos. Tiene ventajas aerodinámicas", cuenta Allison.

Allison cuenta "el truco" de Mercedes

Allison sigue contando secretos en el diseño de los monoplazas: "La aerodinámica nunca funciona igual. El truco está en mantener la carga lo más alta posible, como lo exige el tipo de curva. Es en lo que nos hemos centrado en estos tres años".

"Así, las gomas están felices y todo nos mejoró en curvas lentas, que es donde está el mayor parte de tiempo por vuelta. No volamos como antes, pero somos lo bastante buenos", afirma.

De esta forma eliminaron el punto débil que tenía su coche: "El coche era embarazoso en curvas lentas desde 2017. Impresionante en curva rápida, pero en las demás... Era fundamental comprender el neumático y su agarre según el asfalto".

Lo cierto es que Mercedes lleva arrasando desde el cambio de los motores y la era híbrida, pero en circuitos donde la unidad de potencia cuenta menos también están arriba.

Eso ha hecho que, desde 2014, no hayan tenido rival alguno en la pista salvo en contadas ocasiones con Ferrari y Vettel, pero nunca les aguantaron hasta la última carrera.

