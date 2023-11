Lewis Hamilton y George Russell han tenido que darlo todo durante esta temporada para afianzar el subcampeonato de constructores para Mercedes. Sin embargo, la escudería alemana quiere más, quiere volver a reinar y dominar en el 'Gran Circo'.

Algo que no será fácil teniendo en cuenta el dominio prácticamente demencial que ha mostrado Max Verstappen a bordo de su Red Bull. Pero, aun así, los alemanes son muy optimistas y, después de haberse quedado cerca de ganar más de una carrera este año, ya apuntan alto para 2024.

Al menos así lo ha dejado caer Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, en unas palabras que recoge 'Motorsport': "Estamos cambiando el concepto. Cambiaremos por completo la disposición del chasis, la distribución del peso y el flujo de aire. Quiero decir, literalmente, casi todos los componentes cambiarán porque sólo haciendo eso, creo que tenemos una oportunidad".

"Podríamos equivocarnos también. Así que, entre no ganar lo que esperamos, ponernos al día y dar un gran paso y competir en cabeza, todo es posible", asegura el austriaco tras los primeros test de postemporada de la Fórmula 1.

Asimismo, Toto ha demostrado la gran ambición de los suyos: "Nunca en mi vida me he sentido optimista sobre nada. Puede sonar un poco miserable, pero me ha protegido sobre la gestión de mis expectativas y sólo nos queda empujar más duro. Porque creo que nunca se es suficientemente bueno".

No obstante, Wolff se mantiene humilde y, consciente del gran nivel de Red Bull, augura que habrá más de dos equipos en la pelea: "Hay que escalar el Everest para alcanzar a Red Bull. No tengo ninguna duda de que McLaren va a estar en la pelea el año que viene... y quizá Aston Martin y otros equipos".