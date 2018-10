El mensaje de Toro Rosso para Fernando Alonso tras pasar a la Q3 con el motor Honda

Toro Rosso tuvo un día de gloria en Suzuka tras lograr meter a Brendon Hartley y Pierre Gasly en la Q3. Un gran resultado para la escudería italiana que demuestra la evolución del motor Honda.

N I C E 💪

Now we can fight in Q3! #JapaneseGP #f1jp 🇯🇵 pic.twitter.com/jq9rWiKugV