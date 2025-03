¿Nuevo ataque de Hamilton a Fernando Alonso?: "Nunca me compares con nadie más"

"La retirada no está en mi radar"

Antes de arrancar el que probablemente sea el mayor reto de su carrera de la mano de Ferrari, Lewis Hamilton ha concedido una entrevista a la revista 'Time' en la que, entre otros aspectos, ha sacado pecho de su trayectoria.

"Nunca me compares con nadie más", afirma con contundencia el británico, que se ve como un 'rara avis' en el 'Gran Circo'.

"Soy el primer y único piloto negro que ha estado en este deporte. Tengo un físico diferente. He pasado por mucho. He tenido mi propio viaje", ha explicado.

De hecho se ve superior a otros veteranos como Fernando Alonso, que sigue al máximo nivel con 43 años.

"No se me puede comparar con ningún otro piloto de Fórmula 1 de 40 años, pasado o presente, de la historia, porque no se parecen en nada a mí", ha señalado.

Además, Hamilton ha afirmado que la retirada no es una opción para él en este momento: "Tengo hambre, estoy motivado, no tengo esposa ni hijos. Estoy centrado en una cosa, que es ganar. Esa es mi prioridad número uno".

"Lo que sí te puedo decir es que la retirada no está en mi radar. Podría estar aquí hasta los 50, ¿quién sabe?", ha zanjado.