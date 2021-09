Fernando Alonso y Esteban Ocon protagonizaron uno de los 'piques' por radio del GP de Países Bajos. Después de la ayuda del asturiano en Hungría, vital para la victoria del francés con el Alpine, el galo tuvo un quizá no buen detalle con su compañero en los primeros compases de la prueba de Zandvoort.

Después de ser pasado en la salida en una espectacular maniobra de Fernando, Ocon comenzó a perseguir al asturiano descuidando por completo sus gomas. En la curva 3, de hecho, le atacó, pero la trazada de Alonso era la ideal y su ofensiva fue infructuosa.

Viendo que no podía, Ocon lanzó un mensaje por radio más que claro: "Fernando Alonso va muy lento".

Eso dijo, lo dijo con la idea de que desde el garaje le dijeran que le podía pasar, o que le dijeran a Alonso que se dejase adelantar. Pero no, no pasó nada de eso. Y no sucedió porque todo tenía una explicación.

La de que Alonso estaba guardando neumáticos, algo que él mismo dijo tras la carrera. "Primero despacio y luego a tirar a tope", afirmó en DAZN F1.

Y así fue, porque bien es cierto que formó un buen tren desde la séptima plaza a la décima, pero también lo es que al final terminó sexto después de pasar a Carlos Sainz.

Mientras, en el primer 'stint', en el de "Fernando Alonso va muy lento", el asturiano llegó a sacar hasta seis segundos a su compañero de equipo antes del paso por boxes.

