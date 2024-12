Mensaje directo de Carlos Sainz para Red Bull: "Me han tenido disponible seis meses y..."

Carlos Sainz no quiso esperar. Quiso tomar las riendas sobre su futuro y no aguardar a que se abrieran nuevas opciones en la parrilla de la Fórmula 1. Después de conocer que no sería renovado por Ferrari, donde llegó Lewis Hamilton, tomó la decisión de marcharse a Williams para compartir box con Alex Albon.

Pasará de un equipo que compite por carreras o uno que está luchando por puntos. Un gran cambio. Pero es la oportunidad que había. "Muchos pilotos piensan que he tardado mucho en decidir. No creo que encaje en Red Bull, me han tenido disponible durante seis meses y no me han elegido, y eso es porque simplemente, no encajo con el tipo de piloto que quieren ahora mismo y estoy bien con eso, me hacen un favor", ha dicho Carlos en el podcast oficial de la F1, 'Beyond The Grid'.

Porque ahora en Red Bull se podría abrir una oportunidad. En México ya confirman que Sergio Pérez perderá su asiento después del Gran Premio de Abu Dabi. "No veo una oportunidad perdida por el hecho de no haber esperado a diciembre, así no funciona el mercado de la Fórmula 1", explica el piloto español.

Porque si hubiese esperado, ahora podría estar fuera de la parrilla: "Quizá si hubiese hecho eso, me habría quedado sin asiento para 2025, porque si mantengo a Alpine, Williams y Audi esperando tanto. Tengo un ego y me gusta irme con la gente que me quiere y James Vowles me quería mucho, hicieron un gran trabajo para convencerme. Es un proyecto del que tengo muchas ganas".

Su nueva realidad

En 2025 tendrá que luchar por estar en puntos. Esa es su nueva realidad. "Echaré de menos los podios, las celebraciones, estar en un titular por el hecho de haber ganado o haber conseguido la pole, pero mi objetivo es volver. No voy a Williams para extraer lo máximo de un coche, voy a Williams para llevarlos de vuelta a la posibilidad de luchar por esos podios y para volver a luchar por esas cosas que me llenan y como piloto", dice Carlos.

Porque estando en forma, Carlos siente que puede ser el mejor piloto: "Estoy 100% convencido de que en mi mejor forma soy el mejor. Es difícil ganarme, el ejemplo es México".

Abu Dabi será su última carrera en Ferrari. Y tiene un gran objetivo: el mundial de constructores. Y para ello intentará llevarse la victoria. La última vestido con los míticos colores rojos.