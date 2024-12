¿Hay preocupación en Ferrari por la situación de Lewis Hamilton? La contundente respuesta de su futuro jefe

Lewis Hamilton está pasando un momento difícil en este mundial 2024 con Mercedes. Son sus últimas carreras y George Russell le está superando de manera considerable. Se quedó fuera de los puntos en Qatar, en Las Vegas no pudo luchar por la victoria contra su compañero y en Brasil sólo sumó un punto.

¿Están preocupados en Ferrari por su futuro piloto? Es la pregunta que le hicieron a Fred Vasseur, su futuro jefe, después de la carrera de Losail.

Y se mostró contundente: "En absoluto, no estoy preocupado en absoluto".

"Mira las 50 vueltas que hizo en Las Vegas. Salió desde el décimo lugar, y luego terminó en la caja de cambios de Russell", dice sobre aquella segunda posición. Una buena remontada, sí, pero sin poder luchar por la victoria contra su compañero.

Lewis es séptimo en el mundial de pilotos de la Fórmula 1. A 24 puntos de Russell. Otra vez siendo superado por el joven piloto británico.

No estará en Abu Dabi

Ha sido muy llamativo esta semana que Lewis haya rechazado públicamente participar en los test de postemporada de Abu Dabi. No se subirá al coche rojo en esa primera oportunidad. " Conducir el coche rojo por primera vez en Abu Dabi no me entusiasma...", dijo el siete veces ganador de la Fórmula 1.

"En un mundo perfecto, consigues conducirlo, que no te vean, y haces el primer rodaje el año que viene. Cuando lo planteé. Obviamente con Toto Wolff, tenían todos esos planes de que tenía que ir a ver a algunos de los patrocinadores, así que no creía que nunca se me iba a permitir, incluso si yo hubiera pedido haberlo hecho, pero porque estoy con un contrato con el equipo hasta el 31 de diciembre, y eso está bien", señaló.