Valtteri Bottas ha dicho por fin 'estoy aquí' esta temporada. El finlandés, justo en la semana en la que se ha confirmado su adiós a Mercedes, ha firmado la mejor posición para la carrera al sprint del sábado en Monza batiendo a Lewis Hamilton en clasificación.

Y su grito al final de la 'qualy' lo dice todo. Un grito de liberación, de saber que se ha reivindicado y que ha podido callar muchas bocas en una tremenda vuelta sobre la mítica pista del GP de Italia.

Ha superado, por fin, a Lewis Hamilton. Y lo ha hecho cuando ya sabe que el próximo año no solo no estará en Mercedes sino que el monoplaza puede no ser del todo competitivo viendo cómo es el Alfa Romeo.

Con todo, y quizá liberado de esa presión, Bottas se ha desatado en Monza. En una Q3 estelar, y sin tener rebufo alguno de ni un solo monoplaza, ha firmado un crono imbatible para todos los demás. Su compañero de equipo, Lewis Hamilton, incluido.

Ahora está por ver cómo se gestiona en Mercedes esa carrera al sprint, pues tras los dos monoplazas germanos está Max Verstappen y Lewis Hamilton se está jugando el Mundial.

De momento, Bottas ha mandado un mensaje de que en el equipo pueden contar con él para el Mundial de constructores y también para el de pilotos. Dos mejor que uno para pelear contra Verstappen por el título... y con el 'escudero' cerca Hamilton lo puede tener más fácil.