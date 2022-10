Red Bull y Aston Martin están en el punto de mira. Ambos equipos podrían haber superado el límite presupuestario marcado por la FIA... y podrían estar en un buen lío. Aunque el organismo internacional todavía no se ha pronunciado de manera oficial.

Son muchos los equipos de la parrilla que han pedido a la FIA que no se corte con las sanciones. McLaren lo tiene claro: nada de sanciones económicas y sí deportivas.

Zak Brown, el jefe de la escudería, así lo ha expresado: "Puedes, basándote en los rumores, suponer que uno o dos equipos no han cumplido, pero no me consta que sea así".

"Si se infringen las normas técnicas o deportivas, se imponen penalizaciones, y las presupuestarias deberían ser las mismas. Porque si alguien ha gastado más de la cuenta, eso le da una ventaja injusta en la pista, y tiene que ser tratado en consecuencia con firmeza y rapidez", afirma.

La FIA emitió un comunicado esta semana asegurando que su decisión llegaría en los próximos días, pero que en estos momentos seguía recopilando información al respecto. Tanto Red Bull como Aston Martin se la podrían estar jugando.

Ferrari, en palabras de Mattia Binotto, denunció que con apenas pasarse en pequeñas cantidades, se podría ganar hasta medio segundo por vuelta. Algo que podría haber dado a Red Bull una importante ventaja.

Por su parte, Fernando Alonso se ha mostrado tranquilo. Aston Martin será su próximo equipo... y está señalado. El español aseguró que confiaba en la FIA para tomar la mejor decisión para la Fórmula 1.