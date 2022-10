¿Han incumplido el límite presupuestario Aston Martin y Red Bull? La FIA debía pronunciarse al respecto este miércoles, pero su decisión se ha retrasado sin fecha. Las dos escuderías se libran de posibles sanciones... al menos de momento.

En caso de confirmarse sería un auténtico escándalo. Porque sobrepasar ese techo de gasto, tal y como denunció Ferrari, podría suponer una ventaja de hasta medio segundo por vuelta. Una auténtica barbaridad en el mundo de la Fórmula 1.

En su comunicado de este miércoles, la FIA ha detallado que la evaluación del caso "continúa" y que todavía no se ha tomado ninguna decisión: "La FIA ha observado significativas especulaciones y conjeturas sin fundamento en relación a este asunto, y reitera que la evaluación está en curso y se seguirá el debido proceso sin tener en cuenta ninguna discusión externa".

"La FIA informa que la conclusión del análisis financiero de 2021 de los equipos de Fórmula 1 y la posterior publicación de los Certificados de Cumplimiento del Reglamento Financiero no tendrá lugar el miércoles 5 de octubre. Dicho análisis es un largo y complejo proceso que está en curso y concluirá el lunes 10 de octubre para permitir la entrega de los Certificados", dice la nota.

Además, el organismo ha pedido que se detengan las "especulaciones y conjeturas significativas y sin fundamento" y ha lanzado una advertencia: "La FIA también reitera que cualquier sugerencia de que el personal de la FIA ha revelado información sensible es igualmente infundada".

Red Bull y Aston Martin se defienden

Mientras continúa esa investigación, las dos escuderías señaladas se han mostrado muy tranquilas. Christian Horner, jefe de Red Bull, dijo que estaba "absolutamente seguro" de haber cumplido con toda la normativa.

Mike Krack, jefe de Aston Martin, dijo estar "sorprendido": "Estamos sorprendidos por leer nuestro nombre en esto. Veremos...".

"No pensamos que hayamos hecho nada muy mal. No soy consciente de ningún error, no creo. Como dije, hubo algunas cuestiones que nuestra gente del departamento financiero respondió", completó.