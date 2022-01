Tras alzarse con los Mundiales de Fórmula 1 de 2005 y 2006 de la mano de Renault derrotando al rey del 'Gran Circo', Michael Schumacher, Fernando Alonso apostó por McLaren en 2007 para ganar su tercera corona.

Sin embargo, en la escudería de Woking se encontró con un hambriento 'rookie' Lewis Hamilton, un jefe que no supo lidiar con la competitividad de sus dos pilotos, Ron Dennis, y un entorno británico que se volcó con el ahora heptacampeón del mundo y 'ayudó' a que el asturiano perdiese el título en los últimos compases de la temporada.

Ahora, repasando su año con Alpine tras un receso de dos temporadas en las que probó el WEC, la Indy y el Dakar, Alonso ha tratado de explicar un tema recurrente que le han planteado a lo largo de su carrera: su felicidad. Según él, en Alpine está feliz, pero también lo estuvo en Ferrari y en su segunda etapa en McLaren.

"Probablemente no esté de acuerdo con todo eso, porque cuando me uní a Ferrari, me hacíais exactamente las mismas preguntas", ha señalado en unas declaraciones recogidas por 'GPFans'.

"Recuerdo perfectamente responder preguntas como: '¿Por qué te sientes tan feliz ahora? o ¿Estás en un equipo italiano y tú eres español, encajas mejor y te sientes más feliz?' Y dije que sí, que tal vez fuese por eso, teníamos el mismo sentido del humor, teníamos el mismo carácter latino, entonces tal vez esa sea la razón por la que estaba feliz", ha explicado.

"Luego volví a McLaren en 2015, y fueron los mismos comentarios: '¿Por qué estás tan feliz ahora? En Ferrari, te sentiste un poco deprimido los últimos dos años y frustrado, pero ahora parece que incluso si no estás luchando por el campeonato, todavía se te ve bastante feliz fuera de la pista, entonces, ¿por qué ese cambio de Fernando?'", ha señalado.

"Y luego, cuando estaba en carreras del WEC, en el Dakar o en IndyCar: '¿Por qué estás mucho más relajado ahora? En la Fórmula 1, ¿parecías frustrado, etc.?' Y ahora son los mismos comentarios", ha añadido.

Según el ovetense, ese 'lastre' de felicidad proviene de su primer fichaje por McLaren: "Creo que desde 2007, cuando estaba peleando con Hamilton en un equipo que era británico, con un entorno británico, se dio un mensaje equivocado que la gente percibió y difundió sobre mí: por eso desde 2007, todos se sorprenden de lo bien que me siento y lo feliz que soy".

"Así que creo que en general yo no cambié mucho. Estoy feliz hoy, pero no creo que no lo haya sido en las últimas temporadas. Soy una persona feliz, incluso aunque este mensaje no llegue a todos", ha zanjado el asturiano, ahora volcado en consumar 'El Plan'.