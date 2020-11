Fernando Alonso es de esos pilotos que siempre está en boca de todos. Para bien en la gran mayoría de ocasiones, pero también para mal, como hizo ver Jenson Button en unas recientes declaraciones sobre él. Ambos corrieron juntos en McLaren, y ahora ha sido Zak Brown, su jefe, quien ha hablado.

Y lo ha hecho llevando la contraria a Button sobre sus declaraciones sobre Fernando Alonso, en las que dijo que nadie querría al piloto de hace cuatro años.

Para Brown, trabajar con Fernando es "bastante fácil": "Lo cierto es que he encontrado que trabajar con él es sencillo, hacerlo codo con codo. Eso es muy fácil".

"No sé si será porque tengo algo de mentalidad de piloto, y trabajo con ellos de manera distinta", dijo en una entrevista en Youtube, en el canal del periodista Peter Windsor.

Para Brown, todo lo que ha leído sobre su forma de ser no es así: "Puede tener una reputación que jamás he visto cuando he trabajado con él, como que es complicado de gestionar y esas cosas".

"Alonso y yo tenemos una relación extraordinaria, y eso que hemos vivido juntos más momentos malos que buenos", dice Brown.

Fernando Alonso está cada vez más cerca de regresar a la F1 tras dos años dedicándose a otras categorías del motor. El asturiano ha firmado con Renault para correr con el 'nuevo' equipo Alpine a partir de 2021 con el objetivo claro de 2022.

