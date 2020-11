El regreso de Fernando Alonso al 'Gran Circo' está cada vez más cerca y todos se preparan para la llegada del español, quién está muy centrado en entrenarse para necesitar el menor periodo de adaptación.

El director deportivo de la Renault, Alan Permane, ha explicado cuáles han sido los puntos claves para fichar al asturiano de nuevo, las fortalezas de Alonso: "Su velocidad, pero su adaptabilidad también fue increíble".

Alan fue testigo de cómo Fernando ganaba sus dos Mundiales, en ese momento era el ingeniero del compañero de Alonso, de Giancarlo Trulli, y sin poder hacer nada vio cémo evolucionaba como piloto de la noche a la mañana. "Fernando tenía esta forma de conducir, era muy duro con los neumáticos delanteros, los golpeaba para hacer un giro muy brusco y estabilizar el coche. Recuerdo haberle dicho a Giancarlo a principios de 2005, que íbamos a atrapar a Fernando porque teníamos un neumático para la clasificación y la carrera", aseguró Alan en el podcast 'Beyond the Grid', algo que perjudicaba al asturiano ya que desgastaba muy rápido las gomas.

"Alonso, de la noche a la mañana, descubrió su estilo de conducción, por completo, para hacer frente a esa regla de un solo neumático, y de repente fue súper suave con el neumático delantero izquierdo. Así que creo que la adaptabilidad es uno de sus puntos fuertes", continuó explicando el director deportivo de Renault.

Además destacó lo mucho que se está implicando en el proyecto y no solo en el de 2021, sino en esta misma temporada. "El fin de semana de la carrera me envía mensajes de texto o mensajes en el portátil diciendo 'no te olvides de esto' o 'piensa en aquello', y se preocupa por nuestras reuniones y piensas 'él tiene un punto allí'... y sé que solo se multiplicará por diez cuando venga", ha confesado Alan.

Schumacher también regresó a la Fórmula 1 tras retirarse

Rubens Barrichello ha hablado con el periodista Reginaldo Leme y ha recordado que Alonso aseguró ser mejor que Schumacher cuando le preguntaron si no temía que le pasara como al alemán, que se fue y al regresar no logró estar al nivel de antes.

Aunque no ha querido entrar a discutir si es mejor o no, pero sí que ha admitido que está trabajando más: "Él está mejor preparado, ha estado pilotando más F1 de lo que Schumacher pilotó para regresar, así que no veo que Alonso lo esté haciendo mal. No sé si regresa al mismo nivel que se fue. Es un líder y Ocon tendrá la mejor oportunidad del mundo. Alonso volverá a un nivel superior".