Nikita Mazepin ha salido a dar explicaciones tras su peligrosa acción en el última recta del Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto ruso ha restado importancia a una acción en la que trató de defender la posición sobre su compañero de equipo de equipo.

Una maniobra que provocó un brutal enfado por radio de Mick Schumacher y por la que su tío Ralf pidió una "castigo urgente" para el piloto de Haas. Sin embargo, Mazepin se ha encargado de quitar hierro al asunto, alegando que fue simplemente un malentendido.

"En Fórmula 1, todos son pilotos de élite, así que nadie está intentando darle ningún susto a nadie.basado en mi experiencia y en mis expectativas de lo que Mick estaba haciendo", afirma en la agencia de noticias 'GMM', donde se defiende asegurando que su acción la realizan todos los pilotos.

"Normalmente, los pilotos utilizan la zona interior para adelantar porque es mejor para frenar y sí, empecé la maniobra de bloqueo tarde, pero todos hacen eso. No tenía ni idea de que Mick quería quedarse por el exterior. Cuando le vi por los retrovisores, volví inmediatamente a mi trazada porque si hubiera continuado nos hubiéramos chocado", sostiene Mazepin, que manifiesta que no tuvo intención de asustar a nadie.

"Pero ese momento solo ha sido un malentendido, pensé que Mick se iría hacia la izquierda, como en el resto de adelantamientos que hubo en la carrera, pero se fue a la derecha. Probablemente el momento en el que ocurrió también tuvo importancia, era la última vuelta y no me lo esperaba. Pero te aseguro que no intentaba asustar a nadie", concluye.