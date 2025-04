Max Verstappen da la señal de alarma en Red Bull: "No estamos en la lucha por el Mundial"

Red Bull naufragó en Baréin. Esta vez ni Max Verstappen pudo salvar los muebles del equipo. La errónea estrategia con la elección del neumático duro en la primera parada negó cualquier atisbo de remontada en la carrera, además de sufrir problemas en todos los 'pit stops'. Tampoco se vio un salto de rendimiento tras la marcha de 'safety car'.

Durante el último 'stint', el vigente campeón del mundo no podía sobrepasar al Alpine de Pierre Gasly. Finalmente, y con mucho suspense pudo lograr el adelantamiento al final de la última vuelta de las 57 vueltas que conforman el Gran Premio de Baréin.

Conocido por su ambición de querer luchar siempre por ganar, al piloto neerlandés se le vio hasta satisfecho por el sexto puesto: "Si lo miras así, no podíamos haber hecho mejor que un sexto lugar, independientemente de la estrategia".

"Todo lo que podía haber ido mal ha ido mal, así que no he disfrutado mucho. Por supuesto, éramos demasiado lentos para los de arriba y estábamos luchando en la clase media, que no es nuestro nivel", ha declarado Max Verstappen en declaraciones realizadas a 'DAZN'.

El competidor de Red Bull ha perdido la segunda posición de la general, siendo adelantado por el McLarende Oscar Piastri que se llevó la victoria. Con esta situación, el neerlandés lanzó una señal de alarma: "No estamos en la lucha por el campeonato, solo estamos intentando solucionar los problemas que tenemos con el coche".