El tricampeón del mundo Max Verstappen ha expresado su visión ante las últimas informaciones que sitúan a Adrian Newey fuera de la marca Red Bull. Tras todo lo acaecido en la escudería austriaca durante este inicio de 2024, la posibilidad de perder a Newey puede ser la guinda a este desastroso pastel para los de Milton Keynes.

En los últimos días se han hecho bastante notables los rumores sobre una millonaria oferta de Aston Martin para que el artífice del éxito de Red Bull recale en la escudería de Lawrence Stroll, algo que puede precipitar la salida de Max Verstappen debido a una supuesta cláusula.

"Sí, por supuesto. Adrian [Newey] ha tenido un papel ligeramente diferente a lo largo de los años, creo, pero todo el mundo comparte el éxito. Por supuesto que puedo gritar que todo debe permanecer unido, pero si alguien quiere irse, no siempre se puede impedir algo así", confirmó el neerlandés, según recoge 'Motorsport.com'.

Verstappen también ha señalado que no ha tenido la oportunidad de tratar aún el tema con Newey: "No lo he hablado con él, y no sé lo que está pasando. No estoy muy metido en eso para ser sincero, estaba ocupado esquiando, y no tengo ganas de leer todas esas cosas".

Lo cierto es que una hipotética salida de Newey puede desencadenar un efecto demoledor en Red Bull, sobre todo para lo que está por venir en 2026 con el nuevo cambio de reglamento.