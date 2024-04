Después de que se publicara la millonaria oferta de Aston Martin a Adrian Newey, el gran ingeniero de Red Bull, ahora Max Verstappen ha reaccionado públicamente a una posible salida del 'gurú' de la escudería de las bebidas energéticas. Y ni mucho menos descarta que pueda ocurrir.

Durante el 'media day' del Gran Premio de Japón, Verstappen ha reconocido que no pueden detener a quien se quiere marchar: "Por supuesto que puedo gritar que todo debe permanecer unido, pero si alguien quiere irse, no siempre se puede impedir algo así".

Eso sí, deja claro que no han hablado de su posible fichaje por Aston Martin de cara a 2025: "No lo he hablado con él, y no sé lo que está pasando. No estoy muy metido en eso para ser sincero, estaba ocupado esquiando, y no tengo ganas de leer todas esas cosas".

Ha elogiado el papel de Newey, aunque dejando claro que el trabajo en el coche es de mucha gente en la fábrica: "Adrian ha tenido un papel ligeramente diferente a lo largo de los años, creo, pero todo el mundo comparte el éxito. Hay mucha gente que hace que el coche sea rápido, pero al final me gustaría que Adrian se quedara en lugar de irse a otro equipo".

"Es un gran estímulo para todos tener a alguien como Adrian en el equipo, aunque, como he dicho, mucha gente está trabajando en este coche para hacerlo lo más rápido posible", ha sentenciado el tricampeón de la Fórmula 1, que ha encendido todas las alarmas en Red Bull ante la posible salida de su gran genio de cara a la temporada que viene.

¿Perderá Red Bull a su gran gurú de cara al año que viene? Algunas informaciones apuntaban que junto a él también podría hacer las maletas el propio Max. Porque la 'silly season' de este curso está siendo una auténtica locura.