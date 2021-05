Max Verstappen quedó tercero tras los Mercedes en la clasificación del GP de Portugal. El holandés no estuvo tan rápido como se espera de él y del Red Bull sobre una pista de Portimao en la uque encontró a un culpable para su tiempo en la Q3.

Y ese no es otro que Sebastian Vettel: "Perdí todo mi tiempo con él. Le tenía delante, y luego cogió mi rebufo en la recta".

"Me ha molestado. Sí, fue una sesión desordenada. Esto es así", se reafirma Max Verstappen.

El holandés también hace autocrítica: "Empecé muy lento. No tenía equilibrio en el coche, pero luego ya empecé a estar más contento. Pero no era agradable. Ha sido un fin de semana inestable y me ha costado. No he disfrutado ni una sola vuelta por el estado de la pista. Estamos sufriendo el agarre".

"Sé que para todos es lo mismo, pero para mí... Bueno, no es agradable el pilotar así", dice.

Verstappen reconoce que se le atragantó la pista: "En la curva 4 tuve un momento complicado. Era mi primera vuelta. La vuelta más rápida de la Q3. La sesión fue muy complicada".

"De la nada, el coche se me escapó y me fui ancho", sentencia Verstappen.

El holandés arrancará en tercer lugar el GP de Portugal, por detrás de los dos Mercedes y por delante de su compañero Sergio Pérez.

Te puede interesar

Carlos Sainz coge velocidad con el Ferrari: firma en Portugal su mejor clasificación de rojo

Charles Leclerc tiene claro quién es el gran favorito para este Mundial de F1 2021

Fernando Alonso necesita más tiempo: el asturiano, fuera en la Q2 de Portugal con Ocon sexto