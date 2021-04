Todo cambiará a partir de 2022 en la Fórmula 1. El nuevo reglamento revolucionará la competición y seguramente también la parrilla, quizá poniendo fin al dominio de Mercedes y de Red Bull e igualando a todos los equipos.

En los monoplazas se verán casi todos esos cambios, tanto a nivel aerodinámico como en las frenadas, con la llegada de nuevos neumáticos. Algo que parece no gustar a Max Verstappen, que prevé "volver a los niveles de 2012 o 2015 en cuanto al agarre".

"Por supuesto que todavía no los he probado, así que aún no puedo responder con todas las certezas del mundo. Pero sabemos que los coches serán mucho más lentos. Entiendo que también requerirá características de pilotaje muy diferentes. Los motores serán los mismos, tendremos la misma potencia, pero quizá tendremos menos agarre y por tanto será difícil", detalla el neerlandés.

"Veremos cómo nos adaptamos. En términos de agarre, creo que volveremos a los niveles de 2014 o 2015, será un gran cambio. Los aficionados a la Fórmula 1 tendrán un espectáculo bastante diferente respecto al de ahora. Pero lo más importante y todos lo esperamos, es que las carreras parece que van a mejorar. Esto es lo que más les gustará", indica el de Red Bull.

El objetivo de la Fórmula 1 es acabar con esas grandes diferencias en la actual competición y aumentar la lista de posibles ganadores en cada fin de semana. Muchos equipos ya han manifestado que trabajan activamente en el coche de 2022, el gran objetivo de todos ellos.

No es el caso de Mercedes y Red Bull Honda, que no pueden olvidar que en este 2021 se jugarán tanto el campeonato de constructores como el de pilotos, con Lewis Hamilton y Max Verstappen a la cabeza.