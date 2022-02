Ferrari ha sido una de las escuderías que más ha sorprendido con su nuevo monoplaza, el F1-75. Los pontones del coche han impactado a todo el mundo y se espera que el motor exprima con más efectividad su potencia y se genere una mayor velocidad punta.

Es una solución innovadora y atrevida que tratará de provocar la reducción del 'drag' en esa zona, pero para ello debe estar bien diseñada, y su efectividad se podrá comprobar directamente cuando veamos al bólido correr en la pista.

"Hemos abordado el desafío de este proyecto con un enfoque innovador. Porque aparte de los requisitos del reglamento técnico completamente nuevo, creemos que teníamos que asumir este reto con la mente abierta", reconoció el director de equipo de Ferrari, Mattia Binotto.

"Hice un llamamiento a todo nuestro saber hacer, nuestra creatividad y sobre todo nuestro compromiso. Esto es lo que yo llamaría un Ferrari valiente porque hemos interpretado las reglas pensando más allá de lo convencional", sentenció.

Desde la escudería italiana son conscientes de que el monoplaza cuenta con "muchas formas no convencionales en términos aerodinámicos". "También hemos puesto mucho esfuerzo en la unidad de potencia, que es una gran innovación en comparación con el pasado en términos de diseño", añadió.

Binotto mostró la total confianza que ha depositado en su equipo: "No estoy nervioso y la razón es que creo que el equipo ha mejorado desde los últimos años, ha desarrollado capacidad, metodología y nuevas habilidades, y la forma en que he visto trabajar al equipo me hace bastante feliz. Conozco al equipo y sé lo buenos que son".

Este as bajo la manga que se han guardado en Ferrari les permitirá ir adaptando su plan y estrategia a medida que observen el comportamiento de otras escuderías, porque "cada equipo tiene flexibilidad en términos de diseño".

"Así que lo que haremos al comienzo de la temporada es analizar los otros coches, ver los conceptos que han decidido y adoptado. Ciertamente, los probaremos en el túnel de viento", señaló.

Asimismo, cree que el diseño del F1-75 ha sido un claro acierto por parte del equipo de ingenieros de la escudería italiana: "Si nos fijamos en la forma de la carrocería que tenemos, es bastante ancha. No hemos llenado los bajos de la carrocería, por lo que tenemos flexibilidad".

"La forma en que hemos empaquetado nuestra unidad de potencia también nos dejará cierta libertad en el futuro si hay otras direcciones que pueden ser prometedoras", destacó.

Será mucha la presión que tengan Binotto y el resto de integrantes del equipo, ya que la apuesta es valiente pero arriesgada. "¿Siento la responsabilidad? Ciertamente, la siento", admitió Binotto.

"Si no ganamos, ¿será un fracaso para Ferrari? Creo que es importante que Ferrari vuelva, que sea competitivo. Es nuestra mejor oportunidad para volver, para ser competitivos", comentó.

"No estoy considerando un fracaso en este momento. Simplemente estamos centrados en tratar de hacerlo lo mejor posible, elevar el nivel y tener un buen comienzo de temporada", concluyó el ingeniero italiano.