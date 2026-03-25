El Madring va cogiendo forma: se asfalta 'La Monumental', la curva más salvaje del circuito

El trazado madrileño albergará el GP de España de Fórmula 1 del 11 al 13 de septiembre, y ya se ha comenzado con el proceso de asfaltado.

El Gran Premio de España de Fórmula 1 se va acercando, y el Madring ya se está preparando para albergar uno de los acontecimientos del año en nuestro país. Con las obras en marcha, el circuito ha dado un gran paso hacia delante, con la primera capa de asfalto sobre su curva más icónica: 'La Monumental'.

Esta curva será la número 12 del trazado, con 550 metros de longitud y lo más sorprendente, un peralte del 24% que supondrá un desafío tanto para los pilotos, como para los equipos. 'La Monumental' será la curva peraltada más larga del Mundial, algo que también ha supuesto un reto para todo el equipo técnico y de construcción que trabaja en el circuito.

Una fase clave para el trascurso de las obras del Madring, y que no ha sido fácil, tal y como recoge la página web oficial del circuito: "El proceso de asfaltado de la primera capa base de la curva 12 ha sido uno de los mayores retos técnicos del proyecto. Por sus características geométricas y su inclinación, se trata de la zona más compleja del circuito a nivel de ejecución, lo que ha requerido una precisión milimétrica".

El asfaltado de 'La Monumental' es solo la primera parte del proceso. El Madring ya ha confirmado que durante esta semana y la próxima se asfaltará el resto del trazado, a falta de 172 días para que de comienzo una cita marcada en el calendario: el GP de España de Fórmula 1 en Madrid.