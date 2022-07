El Gran Premio de Hungría 2021 siempre será recordado por la espectacular defensa de Fernando Alonso sobre Lewis Hamilton. Si Esteban Ocon se llevó la victoria fue en gran parte por ese tapón que hizo el asturiano, que finalmente terminó en cuarta posición.

Ahora el bicampeón ha hablado de las dificultades para adelantar en ese circuito: "Seguirá siendo muy difícil adelantar por la naturaleza del circuito. Es un gran desafío, y con este calor será otra carrera muy exigente".

"Creo que estará bien, Budapest siempre es un buen circuito que hace años era bastante lento, pero ya no. En los últimos cinco o seis años todas las curvas son de media velocidad y ya no se va tan despacio en ninguna. Será divertido. Quizá este año somos capaces de seguirnos un poco más cerca y puede que haya más acción el domingo", ha dicho Alonso.

Siempre han sido carreras emocionantes para el piloto, pero no hay una zona en la pista en la que sea fácil adelantar. Creo que este año será lo mismo, quizá un poco mejor", dice el de Alpine.

Alonso llega a Hungría con sensaciones renovadas después de una sobresaliente carrera en Francia. "Si las cosas salen normales, nuestra posición es como la de hoy", detalló el español.

Alpine ha mejorado con respecto al comienzo de temporada. Es cuarto en el mundial de constructores tras haber adelantado a McLaren. De hecho Lando Norris no pudo luchar con Alonso en Francia. Cuando se acercaba, el asturiano dejó una radio antológica: "Quiero que se acerque para que destroce los neumáticos". Y no, Lando no pudo con él.