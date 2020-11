Lewis Hamilton ha sido el más visceral de toda la parrilla a la hora de describir lo que se ha encontrado en Turquía. Los Libres 2 han sido extrañísimos y para el inglés de Mercedes todo es porque el "asfalto es una mierda".

"En otras pistas con nuevos asfaltos hay más espacio entre las piedras y los neumáticos van mejor. Aquí está todo muy apretado, muy liso y muy brillante. Es una mierda con M mayúscula", afirma el inglés.

Lewis acabó cuarto, a unas ocho décimas de Verstappen: "La pista es fantástica y no sé la razón por la que se gastaron millones en reasfaltarlo. Lo hicieron hace tiempo, y podrían haberlo limpiado simplemente para ahorrarse todo eso. Es peor que Portimao".

"Es como patinar sobre hielo. No disfrutas de la vuelta. No veo que vaya a cambiar nada. Es aterrador, es como si por todos lados hubiera charcos. Estás muy por debajo de la temperatura con estas gomas, que son durísimas. No funcionan", cuenta.

Hamilton fue preguntado por la opción de lluvia en carrera: "Serán sencillamente unas piedras frías de neumáticos... pero será emocionante".

Verstappen no lo ve de la misma manera, y es que el holandés también tiene claro que algo falla en el asfalto: "Si llueve aquí vamos a necesitar clavos. Va a ser como pilotar sobre hielo. Es mucho peor que en Portimao".

En la misma línea se situó Carlos Sainz: "Ha sido el viernes más extraño de mi vida".

