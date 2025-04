Lewis Hamilton está más derrotista que nunca con Ferrari: "No tengo una respuesta"

Nadie dijo que sería fácil cambiar de aires y Lewis Hamilton lo está sintiendo en su propia piel. El hombre de los récords en la Fórmula 1 que desembarcó este año en Ferrari, no está cosechando buenos resultados por el momento tras este inicio de campaña.

La victoria en la sprint del Gran Premio de China es el oasis en un desierto de sinsabores para el británico. Tras su último resultado, un séptimo puesto en Arabia Saudí, Hamilton fue muy autocrítico con su actuación personal: "Cero positivos. No hay nada. Salvo para Charles, que ha hecho podio y es bueno para el equipo".

En declaraciones recogidas por 'AS', Lewis Hamilton no consigue diagnosticar por qué se encuentra lejos del rendimiento de su compañero de equipo: "No tengo una respuesta, estoy sufriendo con el balance, me cuesta sentir el coche pero no es nada particular. No hay un problema concreto".

"Charles pilota este coche desde hace tiempo y lo conoce bien. Hay muchas cosas diferentes en los datos, no es algo muy diferente pero sí en las curvas. Ahora mismo no hay nada que arreglar", ha explicado el expiloto de McLareny Mercedes.

Tras este inicio Hamilton es consciente que soñar por el título este año, o incluso un top cinco es muy difícil: "Hay algo que estamos haciendo mal, tenemos que encontrarlo y no pueden pasar muchas carreras hasta que lo encontremos porque hemos perdido ya 50 puntos en el Mundial de pilotos y no quiero perder tantos, es un número muy grande".