Schumacher hace saltar todas las alarmas con Hamilton: ¡Puede dejarlo en verano!

Apenas un puñado de carreras de Lewis Hamilton con el Ferrari y las críticas están siendo feroces. Desde Italia cargan contra él porque no está dando el rendimiento que se espera, a una distancia inmensa de Charles Leclerc. Y el expiloto Ralf Schumacher no descarta que lo deje antes de tiempo.

En el podcast 'Backstage Pit Lane' ha dicho que se podría marchar de Ferrari y directamente de la Fórmula 1 este mismo verano.

"Lewis está perdido e indefenso. Se habla de Lando Norris, pero su caso es peor. Cuando estás quieto en un sitio y no tienes más recursos eres el más lento todo el rato", expresa el hermano de Michael Schumacher.

"Que lo deje es una opción y lo sé por experiencia propia. Si continúa así, entonces no es divertido. En algún momento se levantará por la mañana y pensará: 'Dios, ¿por qué me estoy haciendo esto a mí mismo? Ya no me divierto, ya no puedo hacerlo. Estoy retrasando y estoy poniendo piedras en el camino de mi equipo'. Y puede ser pronto", continúa en su explicación el alemán.

Avisa de que existe un riesgo real de que el siete veces campeón de plante. "Veo el peligro de que en algún momento diga: 'Cuidado, ya no quiero esto. Quiero vivir mi vida. Tengo 40 años, soy rico, no voy a hacer esto más'. Porque no está funcionando".

Porque el Ferrari, otro año más, no puede luchar en la cabeza. Y eso es desesperante para sus pilotos: "Es un proyecto enorme lo que tienen allí. Pero de momento está muy lejos de lo esperado".