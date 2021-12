Max Verstappen y Lewis Hamilton han comparecido juntos en la rueda de prensa previa al GP de Abu Dabi. Ni se han mirado ni han querido hablar prácticamente uno del otro. De hecho, la frase más repetida del inglés ha sido "no voy a gastar energía en eso?

¿Confía Hamilton en la "deportividad" de Verstappen? "No gasto energía en eso. Al final, siempre creo que todos aquí vienen a correr y a hacer las cosas correctamente", repite el siete veces campeón del mundo.

No quiere ni oír hablar de que Mercedes sea favorito en este trazado: "Sólo estoy aquí para hacer una gran carrera. No pierdo energías en eso. Ellos ganaron aquí el año pasado. Sólo pienso en ser más fuertes".

"Sólo lo siento como otro campeonato más. Cada año lo afronto como que empiezo de cero. Me centro en ganar, sólo me subo al coche y no me siento el campeón, sólo el que intenta ganar el título", expresa el piloto de Mercedes, que necesita terminar por delante de su rival para lograr el octavo.

Hamilton llamó "loco" a Verstappen en Arabia Saudí tras una de las maniobras por las que fue sancionado. Así justifica aquella radio: "Cuando estás en carrera dices cosas en caliente. Era sentido figurado. Todos estamos un poco locos por hacer lo que hacemos, por los riesgos que corremos".

Este viernes arrancan los entrenamientos libres y cada gesto será analizado con lupa. El domingo se conocerá el campeón del mundial de Fórmula 1 más intenso de los últimos años.