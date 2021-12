Max Verstappen sigue insistiendo que las sanciones que recibió en Arabia Saudí no fueron justas. En total fueron dos sanciones, una de cinco segundos y otra de diez por sus maniobras sobre Lewis Hamilton. En la rueda de prensa de este jueves ha denunciado una persecución hacia él.

"Claramente las cosas no se aplican por igual a todos. Las cosas que hice para defenderme, otros dos tipos también lo hicieron, y ni siquiera recibieron una mención o una penalización. Así que no lo entiendo, porque creo que sólo estaba compitiendo fuerte. Lo que pasó, para mí, no merecía ninguna penalización, y las otras dos personas que lo hicieron no recibieron una, así que claramente soy sólo yo quien lo recibe", dice el piloto neerlandés.

Denuncia que le tratan "de manera diferente", lo que es "injusto": "Al final, las críticas siempre están ahí. Pero creo que, por mi parte, lo que es injusto es que me tratan de manera diferente a los demás pilotos. Claramente otros pilotos pueden salirse con la suya, y yo no. Creo que eso es un pequeño problema".

"Para ser sincero, lo único que pido es que se sea justo para todos, y claramente ese no es el caso en este momento. Pero como dije, no siento que me haya equivocado, y está claro que si lo hacen los demás no está mal, entonces, ¿por qué debería cambiar cuando a otros se les permite correr así? Creo que todo el mundo debería poder correr así", insiste el piloto de Red Bull.

Y es que Verstappen no paró de repetir este mensaje una y otra vez: "Otras personas hacen exactamente lo mismo y no reciben nada, porque los dos estábamos fuera de pista. Estábamos fuera de la línea blanca en la curva 1, y sí, de alguna manera juzgaron que era mi culpa, con lo que no estoy de acuerdo".

Verstappen y Lewis Hamilton se disputan el campeonato este fin de semana igualados a puntos. Aunque, eso sí, con el de Red Bull por delante en la clasificación al contar con una victoria más.