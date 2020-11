La pregunta en la Fórmula 1 es recurrente durante las últimas semanas: ¿Michael Schumacher o Lewis Hamilton? Muchos han sido los nombres que se han pronunciado sobre el debate, también pilotos de la actual parrilla.

El último ha sido Charles Leclerc, el que será compañero de Carlos Sainz en Ferrari a partir del curso que viene. Lo tiene claro: "Cuando veo a Lewis en la pista, no tengo la misma imagen que tenía con Michael".

En una entrevista a 'Sport Bild' ha desvelado quiénes son sus grandes ídolos en Fórmula 1. "Para mí hay dos leyendas e ídolos en Fórmula 1 y son Ayrton Senna y Michael Schumacher. Aunque como le pasó a Michael, Lewis será una leyenda cuando abandone la Fórmula 1", afirma el joven monegasco.

"No me gusta comparar pilotos de diferentes épocas, ya que no corrías contra los mismos pilotos y los coches son diferentes. Lewis y Michael son dos grandes deportistas que han tenido mucho éxito, ambos se merecen mucho respeto", continuó el de Ferrari, que está sufriendo en este 2020 ante el pobre rendimiento del monoplaza rojo.

Afirma que tiene "mucho respeto" por Hamilton porque "es uno de sus rivales", pero prefiere a Michael: "Cuando era pequeño, siempre veía a Michael Schumacher en la televisión y es por eso, por lo que les veo diferentes a ellos dos".

¿El próximo Schumacher?

Son muchos los elogios que acumula Leclerc, uno de los jóvenes con más proyección de la Fórmula 1. Algunos como Ross Brawn le ven incluso parecido con el propio Schumacher: "A menudo sentía que había carreras en que Michael ganaba y en las que no debería haber logrado el triunfo porque el coche no era lo suficientemente bueno, pero él se las arreglaba para encontrar la forma de ganar. Charles está haciendo ahora lo mismo con Ferrari".

El monegasco es la gran esperanza de un equipo Ferrari que espera asomar la cabeza sobre todo a partir de 2022, cuando entre en vigor el nuevo reglamento. Allí estará también un Carlos Sainz que no renuncia a nada. La batalla está servida.