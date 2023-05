No es habitual ver a un equipo cliente arrancar y mantenerse por detrás de la escudería matriz en Fórmula 1, y eso es lo que está ocurriendo con Aston Martin.

Los de Silverstone, tras cinco carreras, son segundos en el Mundial de Constructores con 102 puntos, seis unidades más que los de Brackley.

Cabe recordar que además de usar el túnel de viento de Mercedes, los británicos reciben la caja de cambios y la suspensión trasera del equipo germano, lo que aunado con un tren delantero y unos pontones híbridos entre Red Bull y Ferrari, están consumando el éxito de Aston Martin.

Así lo ha explicado Dan Fallows, director técnico de la escudería, en declaraciones a 'RacingNews365', afirmando que está contento con esta tesitura.

"Estamos muy contentos con lo que obtenemos. Tenemos caja de cambios, suspensión trasera y también las unidades de potencia. Nosotros, como ingenieros, obviamente solucionamos las limitaciones que tenemos, pero hasta ahora no encuentro absolutamente ninguna razón para desear tener todo además de lo que ya obtenemos de ellos", ha explicado el 'gurú'.

"No creo que nada de lo que obtengamos de Mercedes esté limitando nuestro rendimiento. ¿Algo de eso nos impide lograr los objetivos que queremos lograr? No, absolutamente no, estamos muy contentos con la relación", ha añadido.

Eso sí, los rumores apuntan a que Aston Martin y Honda podrían unir sus caminos a partir de 2026 para que la marca japonesa sea la única motorista de la escudería británica. Por el momento, Fallows solo se centra en el presente.

"Llevo en el equipo poco más de un año, pero ya hemos recorrido una gran distancia y estamos muy concentrados en lo que estamos tratando de hacer en 2023", ha añadido.

"Para 2024, desde mi punto de vista, ese aspecto de las unidades de potencia y las cajas de cambios es algo con lo que estamos muy satisfechos. En muchos sentidos, es bastante gratificante no tener que preocuparme por eso. Ahora estamos muy enfocados en el corto plazo, después ya lo estaremos en lo que podemos hacer el año que viene", ha zanjado.