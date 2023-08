Fernando Alonso está cuajando una grandísima temporada con seis podios y una tercera posición provisional en el Mundial de Pilotos. Un rendimiento excepcional que contrasta con uno bastante discreto de su compañero de equipo, Lance Stroll, que no suma ningún podio y que tiene bastantes puntos menos.

Y en una entrevista con 'Motorsportmagazine', el canadiense reconoció que es consciente de la diferencia de velocidad que hay entre ambos en Aston Martin: "Sé que ha habido muchas carreras en las que sentí que tal vez aproveché al máximo el coche y él fue un poco más rápido y así son las cosas".

"Aunque ha habido otras veces en las que conduje realmente bien y estuve delante de él un par de veces. Entonces, sí, estoy orgulloso de eso. Pero él ha estado a un nivel muy alto durante todo el año, ha cometido muy pocos errores y hay que darle crédito por eso, porque ha estado conduciendo a un nivel altísimo y realmente está sacando el máximo del coche cada semana", añadió.

Stroll llegó a calificar de '10' la temporada de Alonso: "Ha brindado ese tipo de rendimiento A+ (10 en nota norteamericana) cada semana, cuando yo he tenido algunas A (sobresalientes), pero he tenido algunas C (suficientes) y ha sido un poco desafiante, pero quedan muchas carreras por delante".

"Creo que hay muchas cosas fuera de nuestro control que nos han afectado, pero también hay que sacar más partido al coche y conducir un poco más rápido porque, en general, Fernando ha sido más rápido que yo. Así que tengo que descubrir cómo ir un poco más rápido en las curvas. Simple", concluyó.