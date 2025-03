El lamento del jefe de Ferrari tras el Gran Premio de China: "No quiero culpar a nadie, pero..."

La carrera del Gran Premio de China ha demostrado que Ferrari está aun lejos de ser un equipo campeón. Incluso escuderías como Red Bull con Max Verstappen a la cabeza han demostrado una mayor resistencia durante la prueba, y es que Lewis Hamilton no ha tenido el ritmo competitivo que ha mostrado a lo largo del fin de semana.

Fred Vasseur, jefe del equipo de los de Maranello, en declaraciones a 'Sky Sports F1', ha mostrado su disconformidad ante la escasa actuación del británico en la carrera en China: "Fue un día difícil hoy. Me extraño porque el ritmo que teníamos creo que era alentador y ha sido mucho más complicado para Lewis".

Sin embargo, Vasseur ha elogiado a Charles Leclerc, que por ahora no ha sido para nada inferior a Hamilton en estos dos grandes premios: "Ayer tuvo una gestión de neumáticos muy buena. Es complicado de entender y leer, pero también podemos tomar lo positivo con el resto de Charles".

A la hora de señalar las claves de este pobre inicio, Vasseur no ha incidido en que alguien tuviera la culpa: "No quiero señalar a nadie o culpar a algo, pero tenemos que hacer un mejor trabajo. Vimos que a veces Max luchaba y luego volvía, y si no estás en la ventana correcta es mucho más difícil".

Sanciones inesperadas

A pesar de todas estas valoraciones, el trabajo no sirvió para mucho. La FIA ha decidido descalificar a ambos pilotos tras no respetar algunas de las normas. El monegasco incumplió el peso mínimo por menos de un kilogramo, mientras que Hamilton excedió el grosor mínimo exigido.