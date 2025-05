El juego sucio de Russell en Mónaco: ¡Se saltó una curva para adelantar a Albon!

El fin de semana de Mercedes en Mónaco ha sido para olvidar. El resultado de la clasificación sentenció a los de Brackley a intentar luchar por algún punto solo si ocurría un milagro, un milagro que nunca llegó.

Los dos Mercedes se situaron detrás de los Williams durante el primer tramo de la carrea. Lawson decidió hacer de 'stopper' para facilitar la parada de Hadjar, estrategia que, varias vueltas después, siguió Williams con Albon y Sainz.

En un primer momento, fue Sainz el que ralentizó al grupo, para que después Albon le devolviera el favor. Esto provocó que los Mercedes perdieran una cantidad de tiempo indecente, algo que acabó con la paciencia de George Russell.

"No me he sorprendido, me lo esperaba, pero he terminado en una posición más arriba que si me hubiera quedado fuera", el británico se saltó la chicane de la salida del túnel y adelantó a Albon deliberadamente, algo que le conllevó un Drive-Through.

"Hubiera terminado 15. Demuestra que el sistema no es perfecto, ha sido frustrante, incluso peligroso. Lo único bueno es que he podido empujar en las últimas 20 vueltas", añadió ante los micrófonos de 'DAZN'.

Russell consiguió terminar 11º. Aunque las formas de conseguirlo son bastante controvertidas, hay que tener en cuenta que las estrategias que hemos visto en Mónaco no han sido las más limpias de la historia.