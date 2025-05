La desesperada situación de Fernando Alonso: "Esta vez, no es mala suerte"

Tenía que ser este fin de semana. Justo en la carrera en la que más opciones tenía Fernando Alonso de conseguir un buen puñado de puntos, su motor ha decidido decir basta.

El piloto asturiano partía desde la 6ª plaza. Estaba en la batalla junto a Hadjar por la 5ª, pero poco a poco, comenzó a perder ritmo. Esto le hizo perder la estela del francés y perder la posición con Lewis Hamilton tras la primera parada.

Sin embargo, llegó el momento es que su motor dijo basta. Lo más frustrante es que en este circuito lo que menos puede llegar a importar es la unidad de potencia. Sin embargo, ni siquiera con esas fue capaz el AMR25 de resistir en pista y acabó abandonando.

“Tenía un problema con el motor desde la vuelta 15. No tenía la parte eléctrica así que iba como Ricciardo en 2018, sin parte eléctrica, me faltaban 160 CV. En Mónaco la potencia no es crucial así que mis tiempos eran razonables. Soñaba con la sexta posición, quizás no era posible, y la carrera fue buena en mi caso", agregó Alonso.

"Cuando todo sale mal desde el inicio… pero esta vez no es mala suerte, no fue un coche de seguridad en el peor momento, no nos cayó del cielo. El motor no estaba bien preparado para esta carrera y no pudimos terminarla. Investigaremos para asegurarnos de que no sucede más”, señaló en unas declaraciones recogidas por 'As'.

“Estaré contento si va así toda la temporada y gano en Australia en 2026. No me afecta sumar ocho puntos o 22 esta temporada, pero el año que viene esperamos aspirar al título con el cambio de reglas. Así que encantado de acumular todos los abandonos este año", concluyó.