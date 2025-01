El jefe de Mercedes reflexiona sobre la etapa con Lewis Hamilton y los "fracasos"

Mercedes y Lewis Hamiltonhan sido los claros dominadores de la Fórmula 1 en está última década. Ocho campeonatos de constructores consecutivos desde el 2014-2021.

El piloto británico marcó una 'era' en la escudería alemana, consiguiendo seis títulos como piloto. 84 victorias, 78 poles y 153 podios, lo avalan siendo el piloto con más victorias en la historia del 'Gran Circo'.

Un hecho que valoró el jefe de Mercedes, Toto Wolff: "Este es el deporte motor más competitivo del mundo y hemos tenido la suerte de ganar ocho títulos consecutivos de campeones del mundo (de constructores). Eso no se ha hecho nunca en ningún otro deporte. Y Lewis ha ganado siete campeonatos de pilotos (incluyendo uno con McLaren en 2008)", en las declaraciones recogidas en 'Motorsport'.

Desde 2021 la escudería experimento un 'bajón' a causa del cambio de reglamento que provocó tener un efecto suelo menos efectivo que los últimos años.

No obstante, para Toto Wolff estos últimos años no pueden oscurecer la histórica trayectoria de Lewis Hamilton en Mercedes: "No puedes extrapolar pensando que siempre vas a ganar o que vas a estar en la lucha por todos los campeonatos. No existe tal cosa. Las reglas cambiaron dos veces (en 2017 y 2019) y mantuvimos nuestro nivel de rendimiento y ganamos títulos. Luego, por desgracia, tropezamos con la nueva normativa de 2022".

El jefe de equipo defendió el 'no ganar' de estas últimas temporadas: "Estuvimos juntos 12 temporadas y ganamos ocho (campeonatos de constructores). ¿Las demás fueron fracasos? Terminamos terceros hace dos años, terminamos segundos el año pasado, sabiendo que no ganamos ninguna carrera (en 2023), y ganamos (cuatro) este año. Así que no todo es un fracaso".

A partir de 2025, Lewis Hamilton conducirá para la escudería italiana, Ferrari, una cambio total de paradigma de la escudería, aunque Wolff es positivo a pesar de la perdida. "No perdemos a la persona, sólo perdemos al piloto. Pero nos estamos embarcando en un nuevo futuro. Tenemos un piloto de 18 años (Kimi Antonelli) y otro de 27 (George Russell) que estarán en nuestros coches. Es muy estimulante. Al mismo tiempo, personalmente, le deseamos lo mejor a Lewis. Y quizás un coche un poco más lento. Pero no obstante, es una decisión que él ha tomado. Y nos parece bien".

Además, el jefe de Mercedes revela ya estar trabajando en un coche para mejorar el rendimiento de cara al futuro: "Hasta ahora, simplemente no hemos sido capaces de tener un rendimiento consistente y proporcionar a los pilotos (un monoplaza) que sea predecible, tenga suficiente carga aerodinámica, no rebote, tenga un manejo aceptable, donde la degradación de los neumáticos se pueda gestionar de la manera correcta y los neumáticos no tengan una temperatura demasiado alta o demasiado baja. Así es como funciona este deporte".