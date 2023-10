En la vuelta 33 del Gran Premio de Qatar, Fernando Alonso se fue largo y realizó una pequeña excursión por la tierra antes de reincorporarse a la carrera. En su regreso a la pista se encontró con el Ferrari de Charles Leclerc.

Y desde la escudería italiana han señalado al bicampeón de la Fórmula 1. Fred Vasseur aseguró tras la carrera que si hubiera sido al revés, Alonso se habría quejado airadamente por la radio.

"Si hubiese sido al revés, creo que Fernando habría sido más que elocuente por la radio, que su vida había estado 'realmente al límite' y tal...", dijo en 'Race Fans' el jefe de Leclerc y Carlos Sainz.

Pues bien, la telemetría demuestra que el regreso de Alonso a la pista en ningún caso perjudicó a Leclerc. Una cuenta de redes sociales de Big Data ha confirmado con datos que el monegasco no tuvo que utilizar el freno al ver a Fernando aparecer.

Además, el asturiano, cuando se incorporó a la pista, no lo hizo en el carril de carrera. Fue Leclerc el que se colocó justo por detrás de su Aston Martin, quejándose posteriormente por radio.

🚨DID ALONSO A BAD REJOIN IN QATAR RACE?

As I saw that Alonso's rejoin on lap 33 was a bit controversial, I've decided to analyze Leclerc telemetry for that specific lap.

The result is that Leclerc didn't brake at any point between turns 3-4, and he continued pressing the… pic.twitter.com/S1UDpVj47c