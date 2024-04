Fernando Alonso seguirá en la Fórmula 1 y lo hará con Aston Martin al menos dos años más como piloto. Una decisión que ha celebrado Aston Martin y Mike Krack. Reconocen en la escudería que no ha sido una decisión fácil y que tuvo muchas dudas. Pero ahora respiran.

El jefe de Aston Martin desvela en la previa del Gran Premio de China que Alonso "no estaba convencido": "Fernando tuvo muy claro que el calendario y los viajes te quitan mucha energía, sobre todo si quieres hacer las cosas como él las hace", dice el de Luxemburgo.

"No existe el 99%. Y por eso, con el calendario como está, te lo quita todo. Y creo que lo ha dicho muchas veces: que no hay vida. O estás al 100% en ello o no estás. Cuando ves cómo trabaja, cómo interactúa, ves que sólo es posible un 100 % para él. Y entiendes también que cuando dice que no hay vida alrededor de eso, es verdad", continúa sobre el piloto asturiano, bicampeón de la Fórmula 1.

Aston Martin es un equipo con muchas posibilidades. Sobre todo a partir de 2026, cuando arranque su unión con los motores Honda. "Las cosas están planteadas para ser un equipo muy poderoso en el futuro y yo quería ser parte de él. Para entonces, tendremos a Honda como nuevo motorista, puede cambiar el orden de la parrilla y podemos ser uno de los más fuertes", dice Krack.

La decisión de Alonso

El jefe de Aston Martin cuenta cómo conoció la decisión de Fernando: "Nos dijo que lo que comunicaba al exterior era lo mismo que lo que comunicaba dentro del equipo".

"Dijo 'Primero necesito hablar conmigo mismo y decidir si quiero continuar. Luego, si quiero continuar, primero quiero hablar con Aston Martin'. Esto es lo que pasó. Y estamos muy contentos de que haya terminado como terminó", sentencia Krack.