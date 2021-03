Alpine es una de las grandes atracciones de estos test de Baréin. El coche, antiguo Renault, es una de las dos novedades junto con el Aston Martin para esta temporada, y lo cierto es que está destacando tanto por fiabilidad como por velocidad... y también incluso por belleza.

Al sol, el color azul principal del Alpine que pilotan Fernando Alonso y Esteban Ocon brilla con luz propia, y está llevándose halagos de todos, incluso de la propia Fórmula 1.

La cuenta oficial de la F1 compartió un tuit ingenioso con un juego de palabras en inglés.

"Who else agrees that the Alpine es blue-tiful?", escribió la Fórmula 1 mencionando también la presencia de Alonso en el coche.

En castellano, viene a decir '¿quién más está de acuerdo en que el Alpine es bonito?', entendiendo este 'bonito' en referencia a la palabra 'beautiful' que prácticamente sale combinando el color 'blue' (azul) con la terminación de 'beautiful'.

De momento, el Alpine está siendo una de las grandes sorpresas de los test. Los franceses han completado sin problema alguno todos sus programas de entrenamiento, y Alonso fue el segundo más rápido de la mañana del segundo día para completar la jornada con 128 vueltas en su haber.

