Mercedes sigue empeñado en convencer a Max Verstappen. Quieren que deje Red Bull y se convierta en su nueva estrella. Lo que fue Lewis Hamilton hace una década. Y para conseguirlo parece que Toto Wolff, el jefe, está dispuesto a cualquier cosa.

Incluso a defender a Max en su maniobra contra Lando Norris en Austria. Esa por la que recibió diez segundos de sanción y cayó a la quinta posiciones en el domingo.

Dice Wolff que esta maniobra no se puede comparar con lo ocurrido en 2021 contra Hamilton: "No creo que se pueda sacar esta conclusión".

"Ha pasado tanto tiempo", ha afirmado. "Por nuestra parte, hoy estamos en un lugar diferente, y creo que él también", apunta en 'RacingNews365'.

"Se necesitan dos para bailar el tango. No he visto la carrera, para ser honesto, no he visto la carrera de Lando y Max. No he visto cómo se produjo todo eso", apunta Wolff.

No quiere lanzar una opinión clara, pero sí insiste en que no se puede comparar con lo ocurrido en 2021: "Primero necesito verla antes de tener una opinión, pero no vería como una gran consecuencia de que 2021 no se haya gestionado bien a lo que pasó en 2024".

"No creo que tengan una correlación", sentencia un Wolff que está dispuesto a lo que sea para vestir a Max de plata.