La Fórmula 1 volverá a Miami en 2023 y lo hará con importantes novedades. La más importante y llamativa ha sido el traslado del paddock al estadio de los Miami Dolphins. Ya se han filtrado las primeras imágenes de cómo quedarán los 'box' de las escuderías en el césped del estadio.

Tom Garfinkel, uno de los principales directores de la carrera, ha explicado estas novedades: "Podríamos haber seguido con el circuito como el año pasado, pero nos pusimos el objetivo de hacer grandes carreras con muchos adelantamientos, carreras de cuerpo a cuerpo...".

"La pista que teníamos tenía zonas para adelantar, pero sólo una trayectoria, no estábamos contentos con eso", ha detallado el jefe del Gran Premio.

El Hard Rock Stadium de los Miami Dolphins será el escenario del paddock, trasladándolo con respecto al año pasado, cuando se estrenó este circuito. La F1 se ha convertido en todo un acontecimiento en Estados Unidos.

También habrá cambios en la pista. El trazado se reesfaltará para evitar los problemas de agarre vividos el año pasado y que se convirtieron en un dolor de cabeza para muchos pilotos.

En 2022 Max Verstappen se llevó la victoria a pesar de que la pole había sido para Charles Leclerc, seguido de Carlos Sainz. Precisamente el español subió al podio en este escenario, finalizando tercero en la tabla. Fernando Alonso fue undécimo y no pudo terminar en los puntos.

Transforming the @MiamiDolphins football field into our F1 @cryptocom Miami Grand Prix Paddock 👀

Here’s a preview of the all-new Team Village at @HardRockStadium which will house the hospitality units of our ten @F1 teams and drivers on race weekend! pic.twitter.com/uqN20tSTlM