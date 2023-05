Este pasado martes se disputó el tradicional partido de fútbol benéfico previo al Gran Premio de Mónaco. En él han participado deportistas de élite de todas las modalidades, entre ellos, pilotos de la parrilla actual de Fórmula 1 como Carlos Sainz, que dejó una imagen preocupante que hizo saltar todas las alarmas.

Sin embargo, tras el partido se dejó claro que todo quedó en un golpe y, evidentemente, en un susto. "Estoy bien y completamente listo para correr, son gajes del oficio, fue solo un golpe", ha compartido el piloto madrileño en sus redes sociales.

El impacto se produjo en durante el transcurso de la segunda parte del encuentro, cuando el golpe en su pierna derecha obligó al español a abandonar el partido, generando una gran preocupación de cara a este fin de semana.

Desarrollo del partido

El equipo 'All Stars Drivers', integrado por algunos pilotos de Fórmula 1, se impuso por cuatro goles a tres al 'Star Team For The Children MC' en el Estadio Luis II de Mónaco.

Sin embargo, ninguno de los cuatro goles del equipo ganador lo hizo un piloto de F1. Eso sí, los que mejor jugaron o, al menos, más participaron fueron Carlos Sainz (hasta que se retiró dolorido), Charles Leclerc y Pierre Gasly.

Los hombres de Ferrari fueron los que más ocasiones claras de gol tuvieron, pero ninguno estuvo acertado de cara a puerta. Es más, Leclerc, que jugaba como local en todos los sentidos, tuvo ocasiones de gol tan claras que provocaron reacciones de todo tipo en redes sociales.

Alonso, desaparecido

Fernando Alonso fue uno de los protagonistas, pero no precisamente por su actuación, sino por su ausencia. Se esperaba que el asturiano apareciera, pero todo lo contrario, ni siquiera pisó el césped del estadio.

Sin embargo, el protagonismo espera tenerlo de la mano de Aston Martin este fin de semana, en el que se muestran optimistas ante las posibilidades de la carrera más esperada, complicada e igualada de la temporada.