La icónica ciudad donde Briatore quiere llevar la Fórmula 1: "Hace falta"

La Fórmula 1 sigue en la búsqueda de albergar Grandes Premios en nuevas localizaciones. Sorprende que en el calendario de las últimas tres temporadas se ha perdido a uno de los países más comprometidos con la competición: Francia.

Flavio Briatore como figura de autoridad de la escudería Alpineha valorado la posibilidad de que el país galo vuelva a tener una sede del Mundial próximamente, dejando una sugerencia impactante: "En Magny-Cours no hay casi nada y en Castellet la circulación era imposible. La Fórmula 1 merece un Gran Premio en París".

"Todo el mundo quiere un Gran Premio en Francia, ¡Francia extraña la Fórmula 1! Un Gran Premio en París sería genial", ha sentenciado el italiano en unas declaraciones realizadas en la gala del 75 aniversario de la Fórmula 1 recogidas por 'AutoHebdo'.

El que fue el 'team principal' de Renault cuando Fernando Alonso ganó los dos mundiales, ha justificado su idea: "No en el centro de la ciudad, no bajo la Torre Eiffel, pero allí, es magnífico. Donde esté toda la capacidad hotelera para acomodar a todos los que atrae la F1, los patrocinadores... No es Le Castellet, ni mucho menos Magny-Cours, los que pueden ofrecer esto".

La última vez que se disputó un Gran Premio en el país galo fue en 2022. En la última década, la sede de la cita francesa fue el Circuito de Paul Ricard en Le Castellet entre 2018 a 2022, con la excepción de 2020 motivado por la pandemia del Covid-19.