Ni Australia, ni Baréin, ni China. Tampoco Mónaco, ni España. Y Azerbaiyán, la que iba a ser primera cita del Mundial, también está aplazada. Aplazadas sin fecha. O eso o suspendidas. Ese es el estado en el que se encuentra ahora el Mundial de Fórmula 1. Parado, completamente parado. Como, por otra parte, el resto de competiciones deportivas.

Nada es seguro. Todo está en el aire. Todo está a expensas de qué pasará con el coronavirus. De cuándo se terminará la cuarentena y cuándo bajará el riesgo. O cuándo será cero. Así pues, con un panorama en el que la duda es la única certeza, ya hay quien deja caer la opción de que no se corra en todo 2020.

Es, por ejemplo, Bernie Ecclestone, quien en declaraciones para Reuters ha afirmado que si fuera por él la Fórmula 1 empezaría a pensar ya en el próximo año. En un año en el que, por otra parte, no se va a proceder al cambio de reglas tal y como estaba previsto.

"Es una pena, pero es lo que hay"

"Descartaría tener carreras este año. Eso haría yo. Solo eso puedes hacer. Es una pena, pero es lo que hay", dice Ecclestone.

El que fuera el máximo dirigente de la F1 sabe de lo que habla: "Será sorprendente que puedan hacer ese calendario del que hablan. Ojalá lo consigan. Podrían hacer en 2021 algunas carreras de este Mundial".

La idea que tiene la F1 es usar el parón del verano para recuperar las carreras que han debido aplazarse por el coronavirus, pero aún así podría no haber sitio para reubicar tantos Grandes Premios para su disputa.

En Ferrari, de hecho, ya abogan por la idea de poder celebrar el próximo año algunas pruebas de la presente temporada, con lo que habría que ver además que pasa con los pilotos que terminan contrato este año. Vettel por ejemplo. O Hamilton.

"O Mundial reducido o carreras en 2021"

"O Mundial reducido o que el campeonato acabe en 2021, en enero. Estamos trabajando con diferentes hipótesis. Se podrían hacer fines de semana de solo dos días, para poder hacer frente a toda la logística de dos Grandes Premios seguidos", afirma Binotto.

Y es que no sería descabellado pensar en la posibilidad de que la Fórmula 1 no tenga un Mundial tal y como estamos acostumbrados a tener. Es más, de hecho ya no sería lo mismo por los aplazamientos tenidos y por ver dónde se recolocarían dichas carreras... si es que se recolocan de alguna manera.

De momento, el 2020 ha tenido repercusión en 2021, con un cambio de reglas que no se producirá hasta 2022 que puede incluso poner todavía más patas arriba el mercado de pilotos, que ya de por sí se preveía movido.