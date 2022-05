"En general he tenido problemas con el ritmo este fin de semana. No me sentía cómodo con el coche y no he encontrado el equilibrio. Creo que estaba mejorando pero no para pole, a lo mejor para un segundo lugar, pero aquí siempre está el riesgo de esa bandera roja. Normalmente aquí no se puede adelantar, pero a ver la meteorología mañana, igual cambia un poco las cosas", ha explicado Verstappen para 'Dazn'.